Сесар Навас покинул «Ростов»

«Ростов» объявил об уходе из клуба защитника Сесара Наваса. В составе ростовской команды он провёл два сезона, стал серебряным призёром РФПЛ, сыграл в Лиге чемпионов и Лиге Европы.
«Дорогие болельщики, мне бы хотелось поблагодарить вас за поддержку и эмоции, которые вы дарили на протяжении двух сезонов, которые я провёл в «Ростове». Это были два чудесных сезона, как в профессиональном, так и в личном аспекте. Благодаря вам мы смогли добиться таких потрясающих результатов. Я желаю Вам удачи в следующих сезонах!» — цитирует защитника пресс-служба «Ростова».
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