«Вердер» подтвердил, что Гнабри покинет клуб

Бременский «Вердер» подтвердил, что полузащитник Зерге Гнабри покидает клуб. Об этом сообщил спортивный директор немецкого клуба Франк Бауманн.
«Зерге сказал нам после годичного выступления в «Вердере», что у него всё получилось отлично. Однако игрок хотел бы сделать следующий шаг в своей профессиональной карьере. За него заплатят сумму трансферной компенсации, и в конце текущего месяца он покинет «Вердер», — приводит слова Бауманна интернет-портал Goal.
Сам Зерге ранее сказал, что позднее выскажется насчёт своего будущего подробнее
Гнабри перешёл в «Вердер» из «Арсенала» летом 2016 года за € 5 млн. В минувшем сезоне он принял участие в 27 матчах Бундеслиги, забил 11 голов и отдал 1 результативный пас. Контракт 21-летнего игрока с немецким клубом рассчитан до лета 2020 года.