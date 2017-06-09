Форвард «Аякса» Дольберг: не планирую переходить в «Боруссию» Д

Нападающий амстердамского «Аякса» Каспер Дольберг не собирается переходить в дортмундскую «Боруссию». Слухи об этом появились после того, как немецкую команду возглавил бывший главный тренер голландского гранда Петер Бош
«Есть слухи о том, что некоторые игроки покидают команду, но я не ожидал, что тренер покинет её первым. Был очень удивлён подобным развитием событий. Бош всегда верил в меня, даже в тех фазах, когда я выглядел хуже. Это самое важное, что может сделать тренер для футболиста. А я сам не планирую переходить в «Боруссию», — сказал Дольберг в интервью голландскому телевидению.