Латвия – Португалия: текстовая онлайн-трансляция начнётся в 21:45

9 июня в Риге на стадионе «Сконто» состоится матч отборочного турнира чемпионата мира 2018 года между сборными Латвии и Португалии. Начало встречи — 21:45 мск. «Чемпионат» проведёт онлайн-трансляцию матча Латвия – Португалия
Ранее команды встречались с друг другом пять раз. Все матчи завершились победой сборной Португалии. Последняя встреча между этими сборными состоялась в 2016 году и завершилась победой Португалии со счётом 4:1.
Сборная Португалии в группе В отборочного турнира занимает 2-е место. Таблицу можно посмотреть на «Чемпионате»