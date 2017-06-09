Швеция – Франция: текстовая онлайн-трансляция начнётся в 21:45

9 июня в Стокгольме на «Френдс-Арена» состоится отборочный матч к ЧМ-2018 между сборными Швеции и Франции. Встреча начнётся в 21:45 по московскому времени. «Чемпионат» проведёт онлайн-трансляцию матча Швеция – Франция
Ранее команды встречались с друг другом 22 раза. Семь матчей завершились победой сборной Швеции, пять раз команды сыграли вничью, и 10 раз сильнее оказывались футболисты сборной Франции. Последняя встреча между ними состоялась в 2016 году и завершилась победой Франции со счётом 2:1.