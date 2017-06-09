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Левандовски был недоволен игроками «Баварии» за то, что не обошёл Обамейянга

9 июня 2017, пятница. 11:53. Футбол

Нападающий мюнхенской «Баварии» Роберт Левандовски признал, что испытал разочарование, не став лучшим бомбардиром чемпионата Германии по итогам последнего сезона. На счету польского футболиста 30 голов, тогда как форвард дортмундской «Боруссии» Пьер-Эмерик Обамейянг забил на один мяч больше и завоевал титул лучшего бомбардира.

«В данный момент мысль об этом уже не причиняет боль, но сразу же по окончании национального первенства мне было обидно. Наверное, можно сказать, что я не был полностью доволен поддержкой партнёров по команде. Непосредственно после последней игры я был недоволен и разочарован нашими игроками. Такими тогда были мои чувства», — цитирует Левандовского ESPN.

Левандовски был признан лучшим футболистом Бундеслиги сезона-2016/17 согласно опросу издания Kicker, проведённого среди 248 игроков Бундеслиги.

Источник: ESPN GB Сообщить об ошибке
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Теги
Бавария Боруссия Д Пьер-Эмерик Обамейянг Роберт Левандовски
Новости. Футбол
9 июня 2017, пятница
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