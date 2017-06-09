Рыжиков: Джанаев в «Рубине»? Да, слышал, добро пожаловать

Голкипер «Рубина» Сергей Рыжиков прокомментировал новость о возможном переходе бывшего вратаря «Ростова» Сослана Джанаева в казанский клуб.
«Да, слышал. Добро пожаловать! Большое количество вратарей меня не пугает. Думаю, новый тренерский штаб разберётся с этим.
Давят ли большие ожидания от нового сезона? Ожиданий будет не больше, чем в том году. Как известно, чем больше ожидания, тем сильнее разочарования. Будем идти мелкими шажками. Объявят тренера, его помощников, и новый тренерский штаб озвучит наши задачи.
Календарь? Отличный календарь. Жаль только, что начинаем с «Краснодаром» дома, а не на выезде. Хочется посмотреть на их новый стадион», — цитирует Рыжикова «БИЗНЕС Online».