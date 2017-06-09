Майораль: конечно, чувствую себя готовым играть за «Реал»

Нападающий мадридского «Реала» Борха Майораль, защищавший в минувшем сезоне на правах аренды цвета «Вольфсбурга», уверен, что готов играть в «Королевском клубе». Майораль доволен тем, что в последнем сезоне играл в чемпионате Германии.
«Сезон получился достаточно нелёгким, но одновременно он послужил тому, чтобы я извлёк много уроков. А в целом он не был таким негативным, как может показаться на первый взгляд. Я стал более зрелым как человек и футболист. В будущем этот опыт пойдёт мне на пользу. Конечно, чувствую себя готовым играть за «Реал». Это мечта всей моей жизни и было бы чем-то невероятным», — цитирует Майораля AS.
Майораль принял участие в 19 матчах Бундеслиги, став автором 2 голов.