«Халл Сити» объявил о назначении Слуцкого на пост главного тренера

Бывший главный тренер ЦСКА и сборной России Леонид Слуцкий возглавил «Халл Сити». Об этом сообщает пресс-служба клуба. На какой срок рассчитан контракт с 46-летним специалистом, пока неизвестно.
Леонид Слуцкий прибудет в расположение английского клуба на следующей неделе и приступит к работе. «Халл Сити» по итогам сезона-2016/17 АПЛ вылетел в Чемпионшип.
На протяжении карьеры Леонид Слуцкий тренировал волгоградскую «Олимпию», «Уралан», ФК «Москва», «Крылья Советов». С 2009 по 2016 год новый наставник «Халла» работал с ЦСКА.
Под руководством Слуцкого «армейцы» выиграл три чемпионских трофея в РФПЛ, дважды Кубок России и Суперкубок.
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