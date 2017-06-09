Гамула: конечно, Бердыев вернёт «Рубин» в чемпионскую гонку

Наставник молодёжной команды «Ростова» Игорь Гамула прокомментировал возвращение Курбана Бердыева в «Рубин» на пост главного тренера.
«Конечно, Бердыев вернёт «Рубин» в чемпионскую гонку. Не зря же Курбан Бекиевич туда идёт. Специалисту такого уровня не потребуется много времени, чтобы добиться желаемого результата. Я думаю, раз он пошёл в «Рубин», то все условия для достижения результата там есть. Я уверен, что Курбан Бекиевич знает, как вернуть команду на вершину таблицы.
Звал ли меня Бердыев тренировать молодёжку «Рубина»? Нет, что вы! Кто я такой, чтобы меня туда кто-то позвал?» — сказал Гамула в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Гавриковым.