Хаби Алонсо: всё больше осознаю, что теперь мне многого не хватает

Бывший полузащитник «Ливерпуля», мадридского «Реала» и мюнхенской «Баварии» Хаби Алонсо признался, что уже начал скучать по большому футболу. Экс-футболист сборной Испании по окончании последнего сезона повесил бутсы на гвоздь.
«Возможно, в полной мере я буду скучать по футболу после лета. Когда начнутся первенства Бундеслиги, чемпионата Испании и АПЛ. А я буду сидеть на диване в другом месте. С каждым днём всё больше осознаю, что теперь мне многого не хватает. Что же касается моего будущего, то я спелый плод, упавший с дерева. Очень сложно найти правильные моменты, для той или иной деятельности. Но я спокоен», — цитирует Алонсо New York Times.