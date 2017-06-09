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В «Халл Сити» объяснили, почему решили назначить главным тренером Слуцкого

9 июня 2017, пятница. 13:31. Футбол

Заместитель председателя «Халл Сити» Эхаб Аллам поприветствовал Леонида Слуцкого на должности нового главного тренера команды. Сегодня английский клуб официально объявил о назначении российского специалиста.

«Я рад приветствовать Леонида в качестве нашего нового главного тренера. После тщательного процесса выбора кандидатов, видя внимание Леонида к деталям, его мысли о стиле игры и его амбиции, мы выделили его из всех кандидатов.

У клуба уже есть планы предсезонной подготовки и запланированы интересные товарищеские матчи, об этом будет объявлено на следующей неделе. Планирование подготовки к сезону вместе с Леонидом идёт полным ходом. Слуцкий пользовался успехом как на клубном, так и на международном уровне, и я очень рад его планам по возвращению клуба в Премьер-лигу», — приводит слова Аллама пресс-служба «Халл Сити».

Слуцкий: очень рад стать главным тренером «Халл Сити»
Источник: Сайт "Халл Сити" Сообщить об ошибке
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Халл Сити Леонид Слуцкий
Новости. Футбол
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