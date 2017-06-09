Д. Билялетдинов: желаю Слуцкому терпения, Англия — не Россия

Экс-полузащитник «Эвертона» и сборной России Динияр Билялетдинов прокомментировал назначение Леонида Слуцкого на пост главного тренера «Халл Сити».
«Классно, что наш специалист будет работать за рубежом. Леонид Викторович – достаточно коммуникабельный человек и настоящий профессионал, поэтому если сможет за полгода адаптироваться и будет показывать хорошие результаты, то задержится в Англии надолго.
В Англии, естественно, есть особенное отношение к русским. Они плохо знают Россию. Но если не будет языковых препятствий — а Слуцкий выучил английский — то он сможет стать своим. Хочу пожелать Леониду Викторовичу терпения. Это не Россия», — сказал Билялетдинов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Гавриковым.