«Хоффенхайм» продлил контракт с главным тренером Нагельсманом

Руководство «Хоффенхайма» продлило контракт с главным тренером команды Юлианом Нагельсманом, сообщает официальный «твиттер» немецкого клуба.
Новое соглашение Нагельсмана с клубом рассчитано до лета 2021 года.
«Продление контракта является свидетельством нашей стабильности. Я очень рад предстоящим вызовам», — сказал в связи с этим 29-летний Нагельсман.
«Хоффенхайм» по итогам последнего сезона занял в чемпионате Германии 4-е место, заработав 62 очка. Немецкие СМИ неоднократно писали, что руководство мюнхенской «Баварии» рассматривает Нагельсмана в будущем как главного тренера своей команды.
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