Вайсс: Джано не может играть, жаловался на травму, я отпустил его из сборной

Главный тренер сборной Грузии Владимир Вайсс сообщил, что полузащитник «Спартака» Джано Ананидзе из-за травмы не сможет сыграть против сборной Молдавии в матче отборочного турнира чемпионата мира 2018 года.
«У Джано маленькая травма. Он приехал на сбор почти уже травмированным. О степени серьёзности повреждения говорить не могу — я же не врач. Он просто не может играть, жаловался на травму, поэтому я отпустил его домой», — сказал Вайсс в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Гавриковым.
Матч Молдавия — Грузия состоится 11 июня. Расписание отборочного турнира чемпионата мира можно посмотреть на «Чемпионате»