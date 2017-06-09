Абаев подписал контракт с «Ростовом»

Бывший голкипер «Локомотива» Илья Абаев перешёл в «Ростов». Об этом сообщает пресс-служба клуба. Контракт с 35-летним футболистом подписан по системе «1+1».
Ранее Илья Абаев выступал за «Торпедо», «Анжи», «Волгу», «Локомотив» и «Краснодар». Примечательно, что дебют Абаева в российской Премьер-Лиге пришёлся на матч против «Ростова». Тогда вратарь выступал за московское «Торпедо».
В составе «Локомотива», за который Илья Абаев играл с 2013 по 2017 год, новичок «Ростова» становился бронзовым призёром РФПЛ и дважды выигрывал Кубок России.
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