Песьяков перешёл из «Спартака» в «Ростов»

Вратарь «Спартака» Сергей Песьяков перешёл в «Ростов», 28-летний вратарь подписал контракт на два года. Песьяков ранее кроме «Спартака» выступал за «Шинник», «Томь», «Анжи», а также за «Ростов» в 2012 году.
«Желаем нашему новичку радовать болельщиков надёжной игрой в воротах. Добро пожаловать в «Ростов»!» — говорится на официальном сайте ростовского клуба.
В составе красно-белых Сергей выигрывал серебряные медали РФПЛ. В прошлом сезоне голкипер провёл в РФПЛ всего один матч — против тульского «Арсенала» (0:3).