Экс-тренер «Сандерленда» Мойес оштрафован на £ 30 тыс за оскорбление журналистки

Ассоциация футбола Англии оштрафовала бывшего главного тренера «Сандерленда» Дэвида Мойеса за оскорбление журналистки. Инцидент произошёл ещё в марте, после матча 29-го тура АПЛ с «Бёрнли» (0:0).
Журналистка ВВС Вики Спаркс спросила тренера, означает ли присутствие на матче владельца клуба Эллиса Шорта, что он скоро будет уволен. Мойес не сдержался и пригрозил девушке пощёчиной.
«Это было дерзко, нужно следить за собой. Вы можете получить пощёчину, даже если вы женщина. В следующий раз тщательнее выбирайте вопросы», — сказал Мойес.
Позже Дэвид Мойес принёс извинения. Как сообщает пресс-служба ассоциации футбола Англии, 54-летний специалист был оштрафован на £ 30 тыс. (около € 34 тыс.).