«Ростов» объявил о переходе Паршивлюка

«Ростов» объявил о переходе бывшего игрока «Спартака» и «Анжи» Сергея Паршивлюка. Контракт с защитником подписан на два года.
Воспитанник и бывший игрок московского «Спартака» выступал в прошедшем сезоне за махачкалинский «Анжи». В составе «Спартака» Паршивлюк трижды становился серебряным призёром РФПЛ. В прошлом сезоне 28-летний игрок провёл в РФПЛ 19 матчей и сделал одну голевую передачу.
«Желаем Сергею показать отличный футбол в составе нашей команды! Добро пожаловать в «Ростов», — говорится на официальном сайте ростовской команды.
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