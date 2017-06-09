Игнатьев: выход Слуцкого на английскую футбольную арену — прорыв для нас

Бывший главный тренер сборной России Борис Игнатьев поделился мнением о назначении Леонида Слуцкого на пост главного тренера «Халл Сити».
«Хотелось бы поздравить Леонида Слуцкого и весь наш футбол. Слуцкого — с тем, что он вышел на английскую футбольную арену. Я считаю, что это стало прорывом для нас. В принципе, наша тренерская школа уважаема за рубежом, единственная проблема — незнание языка. Именно из-за этого немногие наши тренеры находятся в поле зрения других футбольных сообществ. Мы и так интересовались английским футболом, а теперь будем вдвойне. И это всё благодаря Леониду Слуцкому.
Слуцкому теперь важно показать результат, чего мы будем с нетерпением ждать от него. Я считаю, что в дальнейшем это поможет нашим специалистам оказаться не только в английском футболе, но и в других чемпионатах», — сказал Игнатьев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Яной Трандафиловой.