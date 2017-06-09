Дуглас Коста может продолжить карьеру в «Зените»

Полузащитник «Баварии» Дуглас Коста может продолжить карьеру в России. Как сообщает Sky Sport, бразилец может оказаться в «Зените». За своего игрока «Бавария» требует £ 30 млн.
Отмечается, что в футболисте заинтересован новый наставник «Зенита» Роберто Манчини в свете ухода из петербургской команды хавбека Мигела Данни.
В сезоне-2016/17 Коста сыграл 34 матча, в которых забил семь мячей и отдал девять передач. Контракт 26-летнего игрока с мюнхенским клубом истекает летом 2020 года.
Ранее в СМИ сообщалось об интересе к Косте со стороны «Барселоны».
«Барселона» нацелилась на полузащитника «Баварии» Дугласа Косту