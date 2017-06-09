«Сибирь» продлила контракт с главным тренером

«Сибирь» достигла договорённости о продлении контракта с главным тренером команды Сергеем Кирсановым. По итогам минувшего сезона его подопечные заняли 15-е место в ФНЛ.
«Сибирь» соберётся в Новосибирске 14 июня и после прохождения медицинского осмотра приступит к тренировочному процессу, который будет проходить на базе «Олимпийская».
«В ходе сбора тренерский штаб просмотрит большое количество потенциальных новичков. Запланировано несколько контрольных матчей, в том числе и с томской „Томью“, — говорится на официальном сайте клуба.