Cборная России 14 июня проведёт открытую тренировку для болельщиков

Сборная России продолжает подготовку к Кубку конфедераций, который стартует 17 июня и завершится 2 июля. На официальном сайте РФС появился график подготовки национальной команды.
Тренировка, запланированная на 14 июня, будет открытой не только для СМИ, но и для болельщиков. Занятие пройдёт на стадионе ЦСКА. После окончания тренировки журналисты смогут в микст-зоне пообщаться с двумя игроками национальной команды.
Сборная России стартует на Кубке конфедераций матчем против Новой Зеландии. Встреча состоится 17 июня. Расписание можно посмотреть на «Чемпионате»
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