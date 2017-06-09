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Cборная России 14 июня проведёт открытую тренировку для болельщиков

9 июня 2017, пятница. 16:59. Футбол

Сборная России продолжает подготовку к Кубку конфедераций, который стартует 17 июня и завершится 2 июля. На официальном сайте РФС появился график подготовки национальной команды.

Тренировка, запланированная на 14 июня, будет открытой не только для СМИ, но и для болельщиков. Занятие пройдёт на стадионе ЦСКА. После окончания тренировки журналисты смогут в микст-зоне пообщаться с двумя игроками национальной команды.

Сборная России стартует на Кубке конфедераций матчем против Новой Зеландии. Встреча состоится 17 июня. Расписание можно посмотреть на «Чемпионате»

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Источник: Официальный сайт РФС Сообщить об ошибке
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Сборная России — Футбол Болельщики — Футбол Кубок конфедераций ЧМ-2018
Новости. Футбол
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