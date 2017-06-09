Нигматуллин: Слуцкому по силам вывести «Халл Сити» в Премьер-лигу

Бывший вратарь сборной России Руслан Нигматуллин прокомментировал назначение Леонида Слуцкого на пост главного тренера «Халл Сити».
«Хочется поздравить Леонида Викторовича с прорывом. Первый российский тренер в английском футболе – это круто, за него нужно порадоваться. Будет непросто, пусть это даже и Чемпионшип: всё-таки совсем другой футбол, другие требования, другой менталитет футболистов.
Будет очень интересно последить за «Халл Сити». У Слуцкого хорошая карьера: он всегда двигался вперёд, со всеми своими командами достигал определённого успеха. Я так понимаю, задача у Слуцкого – вернуть «Халл» в АПЛ. Думаю, что ему это по силам», — сказал Нигматуллин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Кириллом Поляковым.