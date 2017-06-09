Состав «Тосно» пополнил голкипер «Енисея» Опарин

Голкипер Михаил Опарин присоединился к «Тосно». Контракт 24-летнего стража ворот с новичком российской Премьер-Лиги рассчитан на три года.
Предыдущим клубом Опарина был «Енисей». В составе команды из Красноярска вратарь сыграл в 27 матчах первенства Футбольной национальной лиги и пропустил 30 голов.
Опарин участвовал в переходных матчах с тульским «Арсеналом» (2:1, 0:1) за право выступать в российской Премьер-Лиге.
«Желаем новичку успешных матчей за «Тосно»!» — говорится в сообщении, опубликованном на официальном сайте клуба.