Гарри Монк возглавил «Мидлсбро»

Новым главным тренером «Мидлсбро» стал Гари Монк, сообщает официальный сайт английского клуба. По информации Sky Sports, контракт с 38-летним специалистом рассчитан на три года.
Последним местом работы Монка был «Лидс Юнайтед», пост наставника которого он покинул в конце мая.
«Мидлсбро» по итогам прошедшего сезона вылетел из английской Премьер-лиги и следующий сезон начнёт в Чемпионшипе.
После отставки Айтора Каранки в марте исполняющим обязанности главного тренера команды являлся Стив Эгнью.
Ранее сообщалось, что возглавить «Мидлсбро» может бывший полузащитник «Манчестер Юнайтед» Райан Гиггз.