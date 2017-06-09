А. Кержаков: нынешняя сборная России слабее той, в которой выступал я

Нападающий «Зенита» и лучший бомбардир в истории сборной России (30 голов) Александр Кержаков высказал мнение о нынешней национальной команде.
«Я верю в нашу сборную и вообще верю в Россию, но пока перспективы команды на Кубке конфедераций туманны. Сейчас сборная играет в очень прагматичный футбол: как можно меньше пропустить и по возможности забить. Конечно, нынешняя сборная слабее той, в которой я выступал. Я уже над этим размышлял. Сейчас не видно той мощи, которая была в 2008 году. Тогда у нас была самая сильная сборная по результатам и игре», — заявил 34-летний Кержаков в эфире программы «Все на футбол».