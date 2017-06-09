Зобнин: в Москве врачи сказали, что вероятность операции — 50 на 50

Полузащитник «Спартака» и сборной России Роман Зобнин, который получил травму боковой и крестообразной связок коленного сустава в выездном товарищеском матче с командой Венгрии (3:0), сообщил, что есть вероятность того, что ему не понадобится операция.
«В понедельник улетаю в Италию, там будет дополнительное обследование, а после этого врачи скажут, нужна ли вообще операция и какие именно повреждены связки. В Москве провели обследование, и тогда было 50 на 50. Там тяжело было что-то сказать, поскольку колено опухло», — сказал Зобнин в эфире программы «Все на футбол».
Ориентировочный срок реабилитации Зобнина – от 4,5 до 5 месяцев