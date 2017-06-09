Игроки сборной России вышли на матч с Чили в футболках в поддержку Зобнина

Футболисты сборной России вышли на товарищеский матч с командой Чили в футболках с надписью «Зоба, мы с тобой». Так подопечные Станислава Черчесова поддержали полузащитника Романа Зобнина, который 5 июня получил повреждения боковой и крестообразной связок коленного сустава в выездном товарищеском матче с Венгрией (3:0).
Сообщалось, что из-за травмы игрок «Спартака» может пропустить от 4,5 до 5 месяцев.
«Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию матча Россия – Чили. Идёт первый тайм, счёт — 0:0.