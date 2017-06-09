УЕФА: «Зенит», «Краснодар» и «Локомотив» выполнили условия ФФП в сезоне-2016/17

Следственная палата инстанции УЕФА по финансовому контролю клубов (ИФКК) предоставила новую информацию о соблюдении правил безубыточности клубами, которые участвовали в еврокубках в сезоне-2016/17.
Три российских клуба «Зенит», «Краснодар» и «Локомотив», а также казахстанская «Астана» выполнили все условия, поставленные на сезон 2016/17.
Следственная палата продолжает мониторинг ситуации в «Рубине», сообщается на официальном сайте УЕФА.
По итогам контрольного периода-2016/17 один клуб — португальский «Порту» — не отвечает критериям безубыточности. С ним заключено мировое соглашение.
ИФКК отметила положительное влияние финансового фэйр-плей. Число клубов под расследованием существенно уменьшилось.
В общей сложности режим мировых соглашений соблюдают на данный момент 12 клубов.