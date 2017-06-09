«Зенит» и «Интер» обменялись твитами по поводу Манчини и Спаллетти

Пресс-службы «Зенита» и «Интера» обменялись сообщениями в «Твиттере» после назначения Лучано Спаллетти на пост главного тренера миланского клуба.
«Отличный выбор, „Интер“! В Санкт-Петербурге мы любим Спаллетти», — написала пресс-служба «Зенита».
«Вы, ребята, тоже сделали очень умный выбор», — ответили в «Интере», прокомментировав назначение главным тренером «Зенита» экс-наставника нерадзурри Роберто Манчини.
Спаллетти тренировал «Зенит» с 2009 по 2014 год, а Манчини работал с «Интером» с 2004-го по 2008-й и с 2014-го по 2016-й.