Мутко: кто будет ходить на футбол, если матч «Спартак» — ЦСКА ставят на декабрь?

Президент Российского футбольного союза и вице-премьер РФ Виталий Мутко в интервью нескольким российским изданиям, включая «Чемпионат», высказал мнение по поводу того, что один из самых интересных матчей предстоящего сезона в РФПЛ «Спартак» – ЦСКА намечен на 10 декабря. Он также прокомментировал информацию о том, что «СКА-Хабаровск» может принять ЦСКА и «Зенит» в Химках.
«Мы много говорим о футболе, его развитии. Моя цель – стабилизировать ситуацию, наделить каждый субъект объёмом полномочий и ответственности. Например, РФПЛ составляет календарь – нужно, чтобы они подходили к этому ответственно. Когда переходили на систему „осень-весна“, ставили задачу синхронизации с европейским календарём. А потом делаете всё наоборот! В чём смысл? Если в декабре будет играться топовый матч, кто на футбол будет ходить? В этом вопросе многое зависит от ситуации.
Понятно, идёт давление на сборную, на тренера. Устанешь от такого. Я смотрю на другие страны — там команда выше 13-го места не поднимается, а они полный стадион собирают. У команды есть понятная философия, люди понимают, во что они играют, какие перед ними цели. Поэтому там футбол воспринимается как зрелище. Наша задача – вернуть доверие к футболу. Я иногда думаю: «Неужели наш предел — 15 тысяч?» Сейчас у нас есть уникальная возможность поднять интерес к футболу. Я всё это вижу, читаю. Критикуют, что, мол, стадионы строят, а они потом стоять будут. Так надо работать. Галицкий пришёл — сначала к нему по три тысячи приходило, а сегодня уже по двадцать. Это труд. А можно не работать. Я не буду называть имени, но недавно прочитал интервью президента одного из клубов. Ему пять миллиардов спонсор отпускает — в чём смысл работы? Зачем?
«СКА-Хабаровск» может принять ЦСКА и «Зенит» в Химках? Никаких решений РФС ещё не принимал. Не может быть огромных различий в требованиях первого дивизиона и Премьер-Лиги. Что же получается — переходные матчи на этом газоне можно играть, а Премьер-Лигу нет? Хабаровск — футбольный город, он это показал. Переходные матчи вообще показали, кто больше хотел. Тула, Хабаровск… Специалисты работают. В чём там вопрос, я не знаю. На днях посидим и поговорим. Сделаем всё, чтобы Хабаровск играл дома», — сказал Мутко.