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Мутко надеется, что сборная России выиграет Кубок конфедераций

9 июня 2017, пятница. 21:13. Футбол

Президент Российского футбольного союза и вице-премьер РФ Виталий Мутко в интервью нескольким российским изданиям, включая «Чемпионат», оценил готовность сборной России к матчам Кубка конфедераций – 2017, который стартует 17 июня.

«Сборная России переживает сложный период в своей истории. Она обновлена, это новая команда, и главная её задача сейчас – подготовка к чемпионату мира. Как, наверное, и у многих других участников Кубка конфедераций. Мы не играли официальные матчи, только контрольные, как их сейчас называют. Но по накалу они всё равно не сравнятся. Так что на официальном турнире нам очень важно ответить на вопросы, где мы находимся, что у нас и как. Но судя по тому, как работает главный тренер команды, как настроены игроки, мы движемся в правильном направлении. И абсолютно уверен, что этот труд команды Станислава Черчесова принесёт результат.

Когда у нас сразу после назначения Черчесова игра не менялась, я, как и вы, в чём-то сомневался. Но старался следить за работой, нашёл время на два дня съездить в Инсбрук и увидел, что делается-то всё правильно. Мне сложно сейчас прогнозировать, даст это результат или нет. Но у меня есть надежда, что даст. Труд всегда должен вознаграждаться результатом. Я давно в футболе и знаю, что такое роль тренера – она больше чем 50 процентов, и значительно. Мы сейчас видим, что у сборной есть желание. Все же видят, как Джикия ценой возможной травмы спасает ворота, как Зобнин не задумываясь идет в единоборство. Это говорит о том, что есть настрой. Я видел, что есть и теория – всё грамотно сейчас в сборной сделано.

Но в футболе как бывает — один неудачный матч, и тебя сразу прибивают… Поддержка очень важна, у нас ведь новая команда. Ей ещё только предстоит почувствовать уверенность в себе. Посмотрите на Головина последние 20 минут игры с Венгрией — взял инициативу, начал финтить, красота! А всё потому, что раскрылся, почувствовал уверенность. Он может. И Миранчук может. Таким ребятам нужна поддержка. Нельзя набрасываться, если они оступаются.

Всегда ставим максимальные задачи. Глобальная — готовить команду к чемпионату мира. Но хочется, чтобы и на Кубке конфедераций ребята как можно больше сыграли и дошли до финала. Есть желание выиграть турнир. Вот только амбиции надо подкрепить самоотдачей, желанием и тактической выучкой», — сказал Мутко.

Мутко: Слуцкий исправить свои ошибки не захотел
Глава РФС Виталий Мутко дал большое интервью о Черчесове и Слуцком, Кубке конфедераций, чемпионате мира и многом другом.
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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Теги
Сборная России — Футбол Виталий Мутко Кубок конфедераций
Новости. Футбол
9 июня 2017, пятница
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