Мутко: идёт системная работа по созданию иллюзии, что не надо ехать в Россию

Президент Российского футбольного союза и вице-премьер РФ Виталий Мутко в интервью нескольким российским изданиям, включая «Чемпионат», поделился мнением по поводу негатива иностранной прессы вокруг Кубка конфедераций — 2017 и чемпионата мира — 2018.
«Волна негатива уже давно идёт. И будет постоянно. Будут специальные бригады, которые специально будут ездить по городам и снимать, как неправильно себя ведут наши болельщики, какой-то сбой, проблемы. Нам нужно не показывать ничего лишнего, просто быть самими собой. Показывать свою страну такой, какая она есть. Я вообще считаю, что у нас безопасная страна, сегодня можно приехать в любой город – там комфортно и безопасно. Может, всё не в таком лоске, как в Милане. Но есть гостиницы, хорошие рестораны, места для прогулок. А вот в некоторых странах вы так не погуляете.
Кто-то хочет дискредитировать нас, породить сомнения в правильном выборе места ЧМ-2018. И они продолжат это делать. Но ответ дадут те люди, ради которых и проводится чемпионат: болельщики, футболисты, официальные лица турнира. Например, прилетели новозеландцы – мы их красиво, тепло встретили, разместили. Поймите, мы ничего не заретушируем. Команды будут жить в обычных отелях, тренироваться на обычных базах, гулять по городу между тренировками. И они сами всё увидят и, уверен, оценят то, как Россия подготовилась к турниру.
После Сочи и наезда на российский спорт меня уже ничего не возмущает. Да и дело не в возмущении. Есть ведь футбольное сообщество, семья. И вдруг четыре скандинавские федерации пишут письмо в ФИФА, что надо провести расследование. Мол, русские используют нелегальный труд северокорейских рабочих. Но, во-первых, это двухгодичная нафталиновая новость. И второе: нигде не сказано, что это запрещено. Хотел даже написать этим федерациям письмо, но потом передумал. В такие моменты задумываешься, почему не спросить об этом лично. Недавно был конгресс — встаньте, задайте вопрос, который вас интересует. Но никто не выступил, ничего не сказал. Вместо этого пишут письма в ФИФА. Всё-таки спорт должен быть вне политики. Или читаешь заголовок: «Обнаружилась коррупция при подготовке к ЧМ». Открываешь, а там оказывается, что президент, условно говоря, перуанской федерации обвиняется в продаже своих телевизионных прав. При чём тут ЧМ? Возникает недоумение. Понятно, что идёт системная работа по созданию иллюзии, что не надо ехать в Россию, что здесь небезопасно, фанаты с кувалдами. Зачем это? Ведь это не наш ЧМ, это турнир ФИФА. Главное событие четырёх лет, которое нужно продвигать вместе.
Конечно, мы были расстроены после случившегося во Франции. Мы с открытой душой оказали поддержку болельщикам, поэтому не ожидали от них того, что случилось. Нападение на простых болельщиков на стадионе нас сильно расстроило. Теперь стараемся организовать грамотную работу совета болельщиков, встречаемся с лидерами движения. И результаты уже есть. Вспомните, что было лет 15–20 назад – петарды, поливальные машины и прочее. В ближайшее время правительство рассмотрит проект закона о ратификации конвенции по безопасности во время проведения соревнований. Когда примем этот документ, тогда будем с европейскими странами в одном правовом поле», — сказал Мутко.