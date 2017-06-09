«Бавария» близка к трансферу полузащитника «Лиона» Толиссо за € 40 млн

Полузащитник «Лиона» Корентин Толиссо близок к переходу в «Баварию». Мюнхенский клуб согласовал с 22-летним игроком условия контракта, сообщает L’Equipe.
Ожидается, что сумма трансфера составит около € 40 млн. Если переход состоится, это станет самой дорогой продажей в истории «Лиона». На данный момент рекорд держит полузащитник Майкл Эссьен, который перешёл в «Челси» летом 2005 года за € 38 млн.
Действующий контракт Толиссо с «Лионом» в силе до лета 2019 года. По итогам предыдущего сезона молодой хавбек принял участие в 31 матче чемпионата Франции, став автором 8 голов и 5 результативных передач.
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