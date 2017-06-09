Черчесов: пригласил Зобнина с женой в гостиницу, мы хорошо поговорили

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов после матча с командой Чили (1:1) рассказал о беседе с полузащитником Романом Зобниным, который 5 июня получил травму в матче с Венгрией (3:0) и может пропустить от 4,5 до 5 месяцев.
«Зобнин сказал, что я позвонил ему и пожелал здоровья? Он соврал. Я не только позвонил, но и пригласил с женой в гостиницу. Мы не пили, а хорошо поговорили. Мы с Ромащенко травмировали колени, через всё это прошли. Увы, не вовремя подстерегла Рому травму. Команда его поддержала сегодня», — передаёт слова Черчесова корреспондент «Чемпионата» Галина Козлова.
Игроки сборной России вышли на матч с Чили в футболках в поддержку Зобнина