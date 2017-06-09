Видаль: сборной Чили было тяжело в плане физики, ведь Россия хорошо готова

Полузащитник сборной Чили Артуро Видаль поделился мыслями о ничьей с Россией (1:1) в товарищеском матче.
«Россия — хороший соперник, они много и хорошо обороняются. Было тяжело с точки зрения физики, потому что сборная России хорошо готова. К тому же мы совершили долгий перелёт в Россию. Мы играли неплохо, поэтому я доволен. Могли забить ещё.
Надеюсь, на Кубке конфедераций мы будем играть стабильнее. Кроме того, надеемся, что Клаудио Браво будет в строю к турниру. Нам вполне по силам выиграть этот турнир», — передаёт слова Видаля корреспондент «Чемпионата» Данила Игнатов.
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Сборная России сыграла вничью с Чили, и, пожалуй, это был случай, когда порядок не побил, но неплохо противодействовал классу.