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Видаль: сборной Чили было тяжело в плане физики, ведь Россия хорошо готова

9 июня 2017, пятница. 22:04. Футбол

Полузащитник сборной Чили Артуро Видаль поделился мыслями о ничьей с Россией (1:1) в товарищеском матче.

«Россия — хороший соперник, они много и хорошо обороняются. Было тяжело с точки зрения физики, потому что сборная России хорошо готова. К тому же мы совершили долгий перелёт в Россию. Мы играли неплохо, поэтому я доволен. Могли забить ещё.

Надеюсь, на Кубке конфедераций мы будем играть стабильнее. Кроме того, надеемся, что Клаудио Браво будет в строю к турниру. Нам вполне по силам выиграть этот турнир», — передаёт слова Видаля корреспондент «Чемпионата» Данила Игнатов.

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Сборная России сыграла вничью с Чили, и, пожалуй, это был случай, когда порядок не побил, но неплохо противодействовал классу.
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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Сборная России — Футбол Сборная Чили — Футбол Артуро Видаль Кубок конфедераций
Новости. Футбол
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