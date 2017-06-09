Ученики школы «Мегасфера» вручили болельщикам сборной Чили красные майки и кепки

На товарищеском матче между сборными России и Чили (1:1), который состоялся в Москве, болельщиков встретили акцией Gentlefan, продвигающей идею гостеприимства по отношению к футбольным гостям из других стран. Воспитанники футбольной школы «Мегасфера» встретили чилийцев у гостевого сектора и вручили им памятные майки и кепки красного цвета, который является официальным у болельщиков сборной Чили. На футболках флаги России и Чили соединены в один, двойной, в знак дружбы между странами, передаёт корреспондент «Чемпионата» Никита Кузин.
Первая акция под лозунгом Gentlefan прошла в Ростове-на-Дону: местные болельщики перед матчем Лиги Европы между «Ростовом» и «Манчестер Юнайтед» подарили фанатам из Англии тёплые пледы. 24 марта идею поддержали в Краснодаре. Местные болельщики угощали бесплатным чаем зрителей, пришедших поболеть за сборную Кот-д`Ивуара в игре с командой России. В акции принял участие посол ЧМ-2018 Алексей Смертин. Спустя несколько дней на стадионе «Фишт» в Сочи акцию Gentlefan поддержали девушки из местного волонтёрского центра: они встретили бельгийских болельщиков в костюмах ангелов и вручили им подушки в форме облака.