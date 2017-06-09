Симонян: результат матча сборной России с Чили не может нас не удовлетворить

Первый вице-президент РФС Никита Симонян поделился мыслями о ничьей сборной России с Чили (1:1) в товарищеском матче.
«Учитывая, что мы обыграли венгров 3:0 и сыграли с такой блестящей командой вничью, мы постепенно должны обретать уверенность. Не будем сравнивать классы команд, всё-таки Чили на порядок выше, они чемпионы Южной Америки. В общем, результат не может не удовлетворить всех нас.
Моменты сегодня были. Федя мог блестяще забить, Глушаков. Но ещё много технического брака, особенно это касается передач. Нельзя не учитывать того факта, что травмированы Зобнин, Фернандес, Дзагоев, Дзюба — четыре игрока, это всё-таки немало.
Братья Березуцкие? Они уже своё в сборной отыграли. Но заметьте, что произошла замена таких столпов в обороне, как братья и Игнашевич. Сегодняшняя оборона пропустила всего один мяч. Заметно, что Васин прибавляет.
Чувствуется ли осторожность в игре? В обороне это необходимо. Скажите, что в военное время было важнее всего? Правильно, тылы.
Чувствуется ли тренерский почерк Черчесова? Он в его требованиях. Станислав Саламович требует от игроков полной самоотдачи, выполнения игровой дисциплины. Это само собой разумеется. Я был в этой шкуре, знаю, что это главное. Очень важно, чтобы игроки соблюдали дисциплину и импровизировали на пользу команды», — передаёт слова Симоняна корреспондент «Чемпионата» Дмитрий Егоров.