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Пеле: Дибала не настолько хорош, как об этом говорят

9 июня 2017, пятница. 22:44. Футбол

Трёхкратный чемпион мира в составе сборной Бразилии Пеле после поражения «селесао» от сборной Аргентины (0:1) в товарищеском матче назвал переоценённым нападающего «альбиселесте» и «Ювентуса» Пауло Дибалу, который провёл на поле 69 минут.

«Дибала не настолько хорош, как об этом говорят. Люди считают, что он может стать наследником Диего Марадоны, но единственная вещь, которая объединяет этих игроков, — это игра левой ногой», — приводит слова Пеле интернет-портал Football Italia со ссылкой на Tuttosport.

Пеле: в плане техники Неймар намного превосходит Роналду
Источник: Football Italia Сообщить об ошибке
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Сборная Аргентины — Футбол Сборная Бразилии — Футбол Диего Марадона Пауло Дибала Пеле
Новости. Футбол
9 июня 2017, пятница
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