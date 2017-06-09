Жиру сравнялся с Бензема по количеству голов за сборную Франции

Нападающий лондонского «Арсенала» и сборной Франции Оливье Жиру отличился в гостевом матче отборочного турнира чемпионата мира – 2018 с командой Швеции.
На 37-й минуте форвард красивым ударом с лёта открыл счёт в этой встрече. Таким образом, Жиру забил свой 27-й гол за сборную Франции, сравнявшись по этому показателю с нападающим «Реала» Каримом Бензема. Футболисты теперь делят восьмое место в списке лучших бомбардиров в истории национальной команды, который возглавляет Тьерри Анри (51 гол).
Посмотреть красивый гол Оливье Жиру в ворота сборной Швеции можно в «Твиттере».
«Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию матча Швеция – Франция. Счёт после первого тайма — 1:1.