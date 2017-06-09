Снейдер стал рекордсменом по количеству матчей за сборную Нидерландов

Полузащитник сборной Нидерландов Уэсли Снейдер вышел на поле с первых минут в матче с Люксембургом в квалификации чемпионата мира 2018 года.
Для 33-летнего хавбека этот матч стал 130-м за национальную команду. Таким образом, он побил рекорд голкипера Эдвина ван дер Сара по количеству игр за сборную Нидерландов.
Карьера Снейдера в национальной команде началась в 2003 году — 30 апреля он дебютировал в составе «оранжевых» в товарищеском матче с Португалией (1:1). Уэсли становился бронзовым призёром чемпионата Европы — 2004, серебряным призёром чемпионата мира — 2010 и выиграл бронзу на ЧМ-2014.