Спаллетти: предстоит улучшить результаты «Интера» в соответствии с его историей

Новый главный тренер «Интера» Лучано Спаллетти поделился впечатлениями от своего назначения в миланский клуб.
«Очень рад стать частью семьи «Интера» и новому вызову. Нам предстоит проделать большую работу и улучшить результаты в соответствии с историей клуба. Мне пришёлся по духу энтузиазм руководителей клуба, которые хотят вложиться в развитие проекта уже сейчас. В скором времени мы начнём строить команду на следующий сезон. Мы должны быть уверены в том, что все будут участвовать в этом процессе и понимают наши намерения. Хотим работать прозрачно и правильно. От всего сердца приветствую всех болельщиков «Интера», — цитирует Спаллетти Football Italia.