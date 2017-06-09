Дубль Роналду помог Португалии разгромить Латвию, Венгрия проиграла Андорре

В матче 6-го тура отборочного турнира чемпионата мира – 2018 в группе B сборная Латвии принимала на своём поле команду Португалии. Встреча проходила на стадионе «Сконто» в Риге и завершилась победой гостей со счётом 3:0.
В составе победителей дубль оформил Криштиану Роналду, а ещё один гол на свой счёт записал Андре Силва.
В других матчах группы, которые проходили параллельно, сборная Швейцарии на выезде благодаря голам Гранита Джаки и Шердана Шакири обыграла команду Фарерских островов (2:0), а сборная Андорры неожиданно на своём поле победила команду Венгрии (1:0). Напомним, в понедельник сборная России разгромила Венгрию в Будапеште со счётом 3:0.
Турнирное положение групп отборочного турнира чемпионата мира – 2018.