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Дубль Роналду помог Португалии разгромить Латвию, Венгрия проиграла Андорре

9 июня 2017, пятница. 23:37. Футбол

В матче 6-го тура отборочного турнира чемпионата мира – 2018 в группе B сборная Латвии принимала на своём поле команду Португалии. Встреча проходила на стадионе «Сконто» в Риге и завершилась победой гостей со счётом 3:0.

В составе победителей дубль оформил Криштиану Роналду, а ещё один гол на свой счёт записал Андре Силва.

В других матчах группы, которые проходили параллельно, сборная Швейцарии на выезде благодаря голам Гранита Джаки и Шердана Шакири обыграла команду Фарерских островов (2:0), а сборная Андорры неожиданно на своём поле победила команду Венгрии (1:0). Напомним, в понедельник сборная России разгромила Венгрию в Будапеште со счётом 3:0.

Турнирное положение групп отборочного турнира чемпионата мира – 2018.

ЧМ-2018 - Европа. Группа B. 6-й тур
09 июня 2017, пятница. 21:45 МСК
Латвия
0 : 3
Португалия
0:1 – Роналду – 41, 0:2 – Роналду – 63, 0:3 – Силва – 67
ЧМ-2018 - Европа. Группа B. 6-й тур
09 июня 2017, пятница. 21:45 МСК
Фарерские острова
0 : 2
Швейцария
0:1 – Джака – 36, 0:2 – Шакири – 59
ЧМ-2018 - Европа. Группа B. 6-й тур
09 июня 2017, пятница. 21:45 МСК
Андорра
1 : 0
Венгрия
1:0 – Ребес – 26
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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Сборная Андорры - Футбол Сборная Венгрии — Футбол Сборная Латвии - Футбол Сборная Португалии — Футбол Сборная Фарерских островов - Футбол Сборная Швейцарии — Футбол Криштиану Роналду ЧМ-2018
Новости. Футбол
9 июня 2017, пятница
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