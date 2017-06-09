Швеция — Франция: Тойвонен забил победный гол с центра поля после ошибки Льориса

Сборная Швеции одержала победу над Францией в матче квалификации чемпионата мира 2018 года. Встреча прошла в Стокгольме на стадионе «Френдс-Арена» и завершилась со счётом 2:1.
Победный гол на 93-й минуте случился после ошибки вратаря гостей Уго Льориса. Футболист «Тоттенхэм Хотспур» решил зачем-то выйти из ворот и неудачно низом выбил мяч, который пришёл к нападающему шведской команды Оле Тойвонену, а тот с центра поля сходу точно пробил по пустым воротам.
Видео гола можно посмотреть в «Твиттере».
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