Данни – болельщикам «Зенита»: спасибо, что признали меня лучшим игроком сезона

Бывший полузащитник «Зенита» Мигел Данни прокомментировал победу в голосовании за лучшего игрока питерской команды в минувшем сезоне по версии болельщиков.
«Спасибо, что признали меня лучшим игроком сезона. Воспользуюсь этой возможностью, чтобы поблагодарить всех болельщиков за сообщения с поддержкой в мой адрес, которые я получил за последние дни. Желаю вам всего наилучшего, крепко обнимаю, берегите себя!» — написал Данни в своём «инстаграме».
Ранее португалец объявил об уходе из «Зенита». В весенней части РФПЛ Данни провёл 12 игр, в которых забил четыре мяча и отдал одну голевую передачу.