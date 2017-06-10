Карвахаль поддержал Пике, которого освистали болельщики сборной Испании

Защитник «Реала» и сборной Испании Даниэль Карвахаль встал на сторону партнёра по национальной команде защитника «Барселоны» Херарда Пике, которого испанские болельщики освистали во время товарищеского матча со сборной Колумбии (2:2).
«Пике — футболист, который отдаёт все силы ради национальной команды. Это фантастический игрок. Надеюсь, что болельщики больше не будут его освистывать, поскольку он этого не заслужил. К тому же, когда они освистывают одного из нас, это всё равно что освистывать всю команду», — цитирует Карвахаля Sport.es.
Пике известен своими колкими высказываниями в адрес «Реала» в социальных сетях, а также неоднократно подвергался критике болельщиками сборной Испании за свою позицию по вопросу независимости Каталонии. Ранее сообщалось, что после того как «Реал» стал чемпионом Испании, команда праздновала успех на улицах Мадрида. Карвахаль взял в руки громкоговоритель и начал скандировать: «Пике, козёл, поздравь чемпиона».