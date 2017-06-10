Лента новостей Видео Билеты на спорт Фото Спортивный ТВ-гид Рейтинг букмекеров Спортбары Турнир FIFA17
175 лет назад 2016
  • Главные новости
  • Популярные
События вчера Сейчас Сегодня Завтра

Карвахаль поддержал Пике, которого освистали болельщики сборной Испании

10 июня 2017, суббота. 00:45. Футбол

Защитник «Реала» и сборной Испании Даниэль Карвахаль встал на сторону партнёра по национальной команде защитника «Барселоны» Херарда Пике, которого испанские болельщики освистали во время товарищеского матча со сборной Колумбии (2:2).

«Пике — футболист, который отдаёт все силы ради национальной команды. Это фантастический игрок. Надеюсь, что болельщики больше не будут его освистывать, поскольку он этого не заслужил. К тому же, когда они освистывают одного из нас, это всё равно что освистывать всю команду», — цитирует Карвахаля Sport.es.

Пике известен своими колкими высказываниями в адрес «Реала» в социальных сетях, а также неоднократно подвергался критике болельщиками сборной Испании за свою позицию по вопросу независимости Каталонии. Ранее сообщалось, что после того как «Реал» стал чемпионом Испании, команда праздновала успех на улицах Мадрида. Карвахаль взял в руки громкоговоритель и начал скандировать: «Пике, козёл, поздравь чемпиона».

Лопетеги: Пике и Карвахаль? В сборной Испании царит отличная атмосфера
Источник: Sport.es Сообщить об ошибке
Включи голову!
Теги
Сборная Испании — Футбол Сборная Колумбии — Футбол ФК Барселона ФК Реал Мадрид Даниэль Карвахаль Херард Пике Болельщики — Футбол
Новости. Футбол
10 июня 2017, суббота
01:23 «Порту» наказан УЕФА за несоблюдение условий ФФП в сезоне-2016/17
01:14 Алли: когда играл в третьем дивизионе, удивлялся, почему игроки оттуда не в АПЛ
01:00 Дешам: не буду винить Льориса, но он понимает, что из-за него Франция проиграла
00:45 Карвахаль поддержал Пике, которого освистали болельщики сборной Испании
00:41 Источник: Мората перейдёт в «Манчестер Юнайтед» за € 73 млн
00:24 «Локомотив» готов платить € 80 тыс. в месяц полузащитнику «Уотфорда» Агбо
00:18 Данни – болельщикам «Зенита»: спасибо, что признали меня лучшим игроком сезона
9 июня 2017, пятница
23:58 Сборная Андорры прервала 66-матчевую серию без побед в официальных встречах
23:52 Швеция — Франция: Тойвонен забил победный гол с центра поля после ошибки Льориса
23:50 Сборная Бельгии обыграла Эстонию, Кипр вырвал победу над Гибралтаром
23:39 Гол Промеса помог Нидерландам победить Люксембург, Франция уступила Швеции
23:37 Дубль Роналду помог Португалии разгромить Латвию, Венгрия проиграла Андорре
23:28 Спаллетти: предстоит улучшить результаты «Интера» в соответствии с его историей
23:19 Снейдер стал рекордсменом по количеству матчей за сборную Нидерландов
22:58 «ПСЖ» подтвердил уход Клюйверта
22:54 Жиру сравнялся с Бензема по количеству голов за сборную Франции
22:44 Пеле: Дибала не настолько хорош, как об этом говорят
22:23 Пицци: надеюсь, Чили не будет пропускать такие голы на Кубке конфедераций
22:18 Симонян: результат матча сборной России с Чили не может нас не удовлетворить
22:14 Поддержка Зобнина, маска Кудряшова и поцелуй Васина. Фото с матча Россия — Чили
22:10 Глушаков: не в первый раз играем против таких игроков, как Видаль и Санчес
22:10 Мутко: в ситуации с Дзюбой нет второго дна, у него проблемы с коленом
22:09 Ученики школы «Мегасфера» вручили болельщикам сборной Чили красные майки и кепки
22:04 Видаль: сборной Чили было тяжело в плане «физики», ведь Россия хорошо готова
22:01 Кудряшов: Чили — одна из сильнейших сборных мира, для меня сегодня был праздник
21:58 Черчесов: пригласил Зобнина с женой в гостиницу, мы хорошо поговорили
21:53 Ерохин: 1:1 – не тот результат, который хотелось бы, но он тоже положительный
21:53 Черчесов: сборная России добилась прогресса, вышла на другой «левел»
21:42 Бышовец: сборная России хорошо подготовлена к Кубку конфедераций
21:38 Кудряшов избежал серьёзного повреждения в товарищеском матче со сборной Чили
21:32 Кейн будет капитаном сборной Англии в матче с Шотландией
21:30 Черчесов останется тренером сборной вне зависимости от итогов Кубка конфедераций
21:23 «Бавария» близка к трансферу полузащитника «Лиона» Толиссо за € 40 млн
21:23 Пицци: сборная России сильно играет в защите, ничья – закономерный результат
21:21 Мутко: идёт системная работа по созданию иллюзии, что не надо ехать в Россию
21:15 Мутко: Россия готова к Кубку конфедераций, продано около 300 тыс. билетов
21:13 Мутко надеется, что сборная России выиграет Кубок конфедераций
21:01 Мутко: кто будет ходить на футбол, если матч «Спартак» — ЦСКА ставят на декабрь?
21:00 Судья Карасёв не будет наказан переводом в ФНЛ
21:00 В новом сезоне РФПЛ сохранится схема лимита на легионеров «6+5»
20:54 Сборная России в Москве сыграла вничью с Чили
20:31 Россия — Чили: болельщики вывесили баннер в поддержку Зобнина
20:23 «Зенит» и «Интер» обменялись твитами по поводу Манчини и Спаллетти
20:15 Бонуччи: «Челси» или «Манчестер Сити»? Это всё просто болтовня
20:09 Муса может перейти в «Фенербахче»
Все новости RSS
Партнерский контент
Загрузка...
Получится ли у Леонида Слуцкого в Англии?
Архив →
© championat.com, 2000–2017