«Порту» наказан УЕФА за несоблюдение условий ФФП в сезоне-2016/17

«Порту» подвергся санкциям со стороны следственной палаты инстанции УЕФА по финансовому контролю клубов (ИФКК) из-за несоблюдения правил безубыточности. Португальский клуб в следующем сезоне сможет заявить в Лигу чемпионов только 22 футболиста вместо обычных 25. Кроме того, «Порту» оштрафован на € 700 тыс.
Сообщается, что УЕФА может увеличить штраф до € 1,4 млн, если «Порту» не отреагирует на наказание и не применит рекомендованные органом меры по устранению убыточности. Португальскому клубу предписано ликвидировать дефицит в € 30 млн — в этом году, € 20 млн — в 2018 году и € 10 млн — в 2019 году.
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