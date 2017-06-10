Лаллана: для меня будет честью сыграть за Англию с Кейном в качестве капитана

Полузащитник «Ливерпуля» Адам Лаллана прокомментировал назначение нападающего «Тоттенхэма» Гарри Кейна капитаном сборной Англии на матч отборочного цикла ЧМ-2018 с Шотландией, который состоится сегодня, 10 июня.
«Я очень рад за Гарри. Я очень впечатлён его игрой, я играл против него и „Тоттенхэма“, а также выступал вместе с ним за сборную страны. Я думаю, в минувшем сезоне он показал, что является одним из лучших игроков в мире. Его форма ближе к концу сезона была выдающейся, и при этом ему всего 23, так что он молод, и, конечно, ему ещё многому предстоит научиться. Но, если меня выпустят завтра на поле, для меня будет честью выйти вместе с ним в качестве нашего лидера», — приводит слова Лалланы Sky Sports.