«Милан» и «Лацио» не могут договориться о трансфере Лукаса Бильи

«Милан» и «Лацио» приостановили переговоры по трансферу полузащитника римлян и сборной Аргентины Лукаса Бильи, сообщает Football Italia со ссылкой на Premium Sport.
Согласно информации издания, «Лацио» не хочет отпускать полузащитника менее, чем за € 25 млн. «Милан», в свою очередь, не готов платить за аргентинца подобную сумму.
Россонери теперь рассматривают в качестве альтернативного варианта покупку полузащитника «ПСЖ» Гжегожа Крыховяка, проведшего в минувшем сезоне 19 матчей за французский клуб.
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